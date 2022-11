Bayern | Choupo-Moting | «Con l’Inter abbiamo cambiato | ma vogliamo sempre vincere»

Nella gara della 6ª e ultima giornata del girone C di Champions League, l'Inter perde per 2 - 0 in casa delMonaco. In gol Pavard e- ...Nella gara della 6ª e ultima giornata del girone C di Champions League, l'Inter perde per 2 - 0 in casa delMonaco. In gol Pavard e- ...Eric-Maxim Choupo-Moting, attaccante del Bayern Monaco, è intervenuto per commentare la vittoria contro l'Inter ...Il Bayern Monaco si impone per 2-0 contro l'Inter nella 6ª giornata di Champions League: gol di Pavard e Choupo-Moting ...