Bagni di Lucca | maltrattamenti e abusi sugli anziani | due arresti - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Indagine dei carabinieri in Garfagnana. In carcere una coppia di 52enni proprietari della Casa famiglia per ...

Una coppia di 52 anni, proprietari e gestori di una casa famiglia per anziani di Bagni di Lucca, è stata arrestata per maltrattamenti, circonvenzione di incapaci e violenza sessuale sugli anziani ospiti. Nella struttura erano ospitate otto persone tra i 63 e gli 87 anni.