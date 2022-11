Vaccini Covid | mestruazioni abbondanti con Pfizer e Moderna | l' Ema inserisce un nuovo disturbo tra gli effetti collaterali

Wired Italia

Nella lista degli effetti collaterali deianti -, di Pfizer e Moderna , vanno inserite anche le mestruazioni abbondanti con frequenza sconosciuta, secondo il Comitato per la farmacovigilanza Prac dell'Agenzia europea del ...... primo, perché quei medici operavano già prima del virus, non sono impazziti cole non si ...che 'non c'è nulla nei provvedimenti governativi che faccia anche solo intuire l'inutilità dei'. Vaccini Covid-19, perché milioni di dosi vanno al macero Parla Filippo Anelli, presidente Fnomceo: "Scelta legittima ma riguarda meno dell'uno per cento del totale dei medici e in buona parte liberi professionisti. Non hanno alcuna rilevanza sulla carenza d ...Dopo le polemiche sul suo mancato coinvolgimento nel governo di Giorgia Meloni torna a parlare Licia Rozulli, fedelissima di Silvio Berlusconi e ...