Tgla7d del 1 novembre 2022

(Di martedì 1 novembre 2022) Le prime misure su giustizia, sicurezza e covid nel Cdm Gas, a ottobre bollette +5% e non 70% Condanne per sei secoli al processo sulla mafia dei Nebrodi Due naufragi in poche ore nel Mediterraneo - ...

TGLA7

Le prime misure su giustizia, sicurezza e covid nel Cdm Gas, a ottobre bollette +5% e non 70% Condanne per sei secoli al processo sulla mafia dei Nebrodi Due naufragi in poche ore nel Mediterraneo - ...Meloni nomina sottosegretari e viceministri e primi decreti Covid: prorogato obbligo di mascherine in ospedali e Rsa Rave Modena: partecipanti lasciano l'area pacificamente Lula torna presidente, ma ... TgLa7d del 31 ottobre 2022