MOVIOLA – Bayern Monaco-Inter | Manè para in area | per l’arbitro non è rigore

(Di martedì 1 novembre 2022) Subito episodio danel corso del primo tempo di, match valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023. Un tiro a volo di Barella, destinato in porta, viene letteralmenteto dache con due mani va a protezione del volto e devia in calcio d’angolo.viene richiamato al Var e dopo una lunghissima revisione decide di non concedere il calcio divisto che, secondo lui, si stava proteggendo il volto. Rimangono tantissimi dubbi, quella diè davvero unata. SportFace.

