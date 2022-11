Morgan risponde a Sgarbi | “Pronto a mettere tutto il mio impegno per la musica”

Leggi su tpi

(Di martedì 1 novembre 2022)a dare una mano. Il cantautore italiano ha replicato con favore all’idea, annunciata dal neo sottosegretario al ministero della Cultura, Vittorio, che vorrebbe affidargli un dipartimento ad hoc per la. “Laè cultura e la canzone, come forma della, è la forma d’arte più diffusa al mondo in assoluto, la più importante perché presente ovunque nel mondo moderno – ha detto Marco Castoldi all’agenzia AdnKronos – è praticamente il nostro nutrimento quotidiano, equivale al ruolo che ha il pane per il nostro corpo fisico, è il nutrimento per la mente e per l’anima. Però è una formale che non è neanche stata ‘formalizzata’ in modo accademico, lasciata sempre nelle mani del mercato: come se non avesse dignità culturale, che ...