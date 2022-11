Franco Battiato diventa un film | Dove e quando vederlo

(Di martedì 1 novembre 2022) I fan disono rimasti a bocca aperta davanti alla notizia eccezionale. Il loro idolo sta per diversare il protagonista di un, scopriamone di più. A poco più di un anno dalla su scomparsa, il celebre cantautore italiano torna a far parlare di sé. Questa volta tutti gli occhi sono puntati su L'articolounchemusica.it.

No, è pura televisione: con frammenti interpretativi, tanto per fare un esempio, di Renzo Arbore o di. Alessandra Viola racconta infine le piante e la loro simbolicità. Bettini ci ...- La voce del padrone: le date e la sinossi del film dedicato all'indimenticabile cantautore siciliano.torna a vivere per qualche giorno attraverso una pellicola a lui ...Per celebrare Franco Battiato, genio indiscusso della musica italiana, arriva al cinema, dopo la presentazione al Taormina Film Fest 2022, il film evento 'Franco Battiato - La Voce del Padrone' dirett ...Giovanni Segreti Bruno, fresco della firma sul nuovo singolo di Anggun e Lorenzo Licitra “Eli Hallo” e dopo i singoli “Ti voglio bene” e “L’amore non fa per ...