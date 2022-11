Ferite la moglie e le due figlie | i Carabinieri mettono fine a dieci anni di violenze

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGragnano (Na) – Quando idella sezione radiomobile di Castellammare di Stabia sono entrati in un’abitazione di Gragnano, una donna ha aperto loro la porta. Aveva, raccontano i militari, il viso tumefatto, gli occhi gonfi, le labbra sanguinanti.anche le, una appena maggiorenne, l’altra poco più che 13enne. Ihanno accertato che si trattava di 10disubite senza mai denunciare. Questa volta qualcuno ha sentito chiaramente il trambusto e ha composto il 112. I militari sono arrivati e a finire in manette è stato un 41enne del posto, marito e padre delle donne vittime delle, già noto alle forze dell’ordine. Ora è in carcere e dovrà rispondere al giudice di tutte quelle ...