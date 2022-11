Comune di Capalbio | Concorso per 1 Istruttore Amministrativo

(Di martedì 1 novembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come, categoria C1. L’assunzione è finalizzata ad inserimento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di- categoria C1 - Comparto funzioni locali. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il termine di trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Informazioni, ...

Per conoscere i requisiti e le modalità di presentazione della domanda è possibile visitare il sito deldidiLa domanda di partecipazione dovrà pervenire aldientro domenica 27 novembre 2022. Per conoscere i requisiti e le modalità di presentazione della domanda, è possibile visitare il ...