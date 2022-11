TGLA7

- Forti critiche anche sulle prime scelte governative, dalla sanatoria no - vax, fino alla assenza di qualsiasi provvedimento immediato su caro energia e inflazione... proseguita in varie squadre di serie A, come l'Inter e l'Udinese, enel 2002, in serie B ... per segnare la rete contro la Lazio durante l'ultimacon la maglia del Siena, aveva intascato ... Chiusa la partita per squadra di Governo, opposizioni durissime su nomi e prime scelte Fiorentina protagonista sul campo dell’RFS in Conference League: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Un decreto sulla giustizia e sulla pandemia. Una stretta contro i rave illegali. La chiusa sulla squadra di governo con sottosegretari e viceministri e infine l’annuncio delle ...