Bocelli adotta un cane sordo e ferito dalle bombe in Ucraina

'I miracoli avvengono anche nei momenti bui' si legge nel lungo testo social di Malyarevich che ha documentato l'incontro con Andrea, ed è stato lui stesso, il politico ucraino, ad ...Malyarevich ha condiviso poi le commoventi immagini del primo incontro tra Jack e, con il cantante chino che accarezza il cagnolino e gli sussurra: "Piccolo. Piccolo. Stai bene. Ciao, ciao". ... Bocelli adotta un cane rimasto sordo e ferito in Ucraina Il tenore ha adottato Jack, un cane da salvataggio sopravvissuto allo scoppio di una bomba, raccogliendo l'appello del vice presidente del consiglio comunale di Kiev, che cercava una casa per il cucci ...Un gesto di grande amore per gli animali, quello del tenore italiano più conosciuto al mondo, Andrea Bocelli. In questi giorni, infatti, ha preso con sè due cani in ...