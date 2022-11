Ben Affleck invitato a Kiev | il capo ufficio di Zelensky | “Il suo ruolo è importante per l’Ucraina”

(Di martedì 1 novembre 2022) L’attore e regista statunitense Benè statoa visitaree ha tenuto una videoconferenza con ildell’del presidente ucraino Volodymyr, Andriy Yermak. Benin videoconferenza con ildiL’attore e ildihanno parlato a lungo di un piano su come implementare il sostegno ale ai suoi cittadini in questo momento. “Sono importanti -ha fatto sapere ancora nella nota l’di, Andriy Yermak – la presenza e l’appoggio di ‘personalità famose’ per mantenere alta l’attenzione sul conflitto in Ucraina”. Durante la ...

