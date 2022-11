Barbara D’Urso in caduta libera | i motivi della disfatta di “Carmelita”

Fortementein.com

Sono lontani i tempi in cuispopolava su Canale Cinque, riempiendo il palinsesto con le sue trasmissioni. A un certo punto si è persino cimentata in dirette quasi non stop nel dì festivo (come non ricordare i ...... con delle ospitate pagate nelle varie trasmissioni die non solo, ha rivelato di amare il presunto imprenditore. Le ultime indiscrezioni su Eliana Michelazzo Con il ritorno di Mark, ... Barbara D'Urso, senza trucco e luci è irriconoscibile: Le foto lasciano senza parole