Verona Roma 1-3 | giallorossi vittoriosi in rimonta | superata la Lazio

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Allo stadio Bentegodi il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Bentegodi si affrontanonel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-3 MOVIOLA 1? Inizia il match 5‘ Primi cinque minuti andati, fase di studio del match 8‘ Prima iniziativa del. Faraoni crea scompiglio sulla destra e mette in mezzo, nessuno ci arriva. 16‘ Tentativo di Kallon. Tiro dalla distanza con deviazione, blocca Rui Patricio. 19‘ Clamorosa occasione per la. Abraham, imbeccato da Zaniolo, salta Montipò ma a porta vuota coglie il palo. 20‘ Ammonito Ceccherini per un’entrata in ritardo su Zaniolo. 23‘ ...

Commenta per primo Laè in ansia per Nicolò Zaniolo. Il classe '99 giallorosso si è sbloccato contro ilsegnando il primo gol stagionale, ma al 10' della ripresa è stato costretto a uscire per infortunio . ...L'ultima rete messa a segno contro il Feyenoord nella finale di Conference League Si è sbloccato anche Nicolò Zaniolo, portandosull'1 - 1 sul finale di primo tempo della partita. 159 ...La Roma vince per 3-1 in cada del Verona e si presenta al derby con un punto in più della Lazio: al Bentegodi è la notte di Volpato, che con un lampo indirizza il match per i giallorossi. Quando tutto ...Verona-Roma 1-1, la cronaca del primo tempo: Dawidowicz vantaggio ed espulsione. Bruttissimo errore di Tameze, Camara serve Abraham: altro errore dell’inglese, ma sul tap-in arriva Zaniolo che batte M ...