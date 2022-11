Un gioiello di nome Noha

Leggi su distantimaunite

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Quando pensiamo ai viaggi molto spesso pensiamo all’estero, oppure a città italiane mai visitate o semplicemente ad altri luoghi lontani da dove viviamo. In realtà però, ogni giorno ci troviamo a “viaggiare”. Nel nostro isolato, nel nostro quartiere, nella nostra città e molto spesso in un giorno qualsiasi ci accorgiamo di piccole modifiche di una strada, di un palazzo, di un giardino che rendono quel luogo un qualcosa di “nuovo”. Proprio come ci succede quando visitiamo per la prima volta una città oppure la visitiamo dopo alcuni anni. Tutto questo però non vale più per una città italiana che non può più cambiare. Per non rischiare di perdere la sua bellezza riunita (come direbbe Battisti) e la sua incantevole stasi. La bellezza di Matera Sto parlando di Matera, una delle città più antiche del mondo. Bella da togliere il fiato non solo per i suoi innumerevoli ...