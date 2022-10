Tragedia in India Crolla un ponte pedonale durante una festa religiosa | morte almeno 141 persone

In questi giorni insi celebra il Diwali , una delle più importanti feste religiose che ... Il primo ministro Narendra Modi, dopo la, si è detto 'profondamente addolorato' e ha annunciato ...Le dimensioni dellacontinuano ad aumentare. Il bilancio dei morti per il crollo del ponte sospeso in, a Gujarat, è salito a 141: tra questi, almeno 12 sarebbero dei bambini. Un centinaio di feriti, invece,...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...In India continua a salire il bilancio delle vittime in seguito al crollo del ponte nello stato del Gurajat nell'ovest del Paese. Le autorità hanno aggiornato il drammatico conteggio: sono almeno 132 ...