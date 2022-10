Spalletti | “Klopp mi fa i complimenti? Si dice ‘cca nisciuno è fess”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Lucianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool -Napoli gara che chiude la fase a gironi di Champions. Il Napoli a Liverpool con l’obiettivo di non farsi schiacciare e blindare il primato (vincendo, pareggiando o perdendo con massimo due gol di scarto dopo il 4-1 del Maradona). La Kop, ma non solo, cercherà domani sera di spingere il Liverpool all’impresa. Che consisterebbe nel battere il Napoli con almeno tre gol di scarto per assicurarsi la possibilità di essere primo nel girone. Lucianoalla viglia di Liverpool Napoli ha parlato in conferenza stampa: “Idi? Mi sembra di aver letto che ha detto anche che non pensano a vincere 4-0… Penso che l’abbia detto seriamente. Se l’ha detto seriamente che non può vincere 4-0 se vuole ne parliamo (ride, ndr). I ...