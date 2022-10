Roma | ragazzo ucciso in strada | arrestato 24enne

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Undi 24 anni è statoper l’omicidio di Filippo Felici, il 25enne accoltellato alla schiena nella notte tra martedì e mercoledì scorso inin via Publio Rutilio Rufo, nella zona di Cinecittà, a. Il fermo per ilera stato disposto in seguito alle indagini, coordinate dal pm Edoardo De Santis, ed è stato convalidato dal gip che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

