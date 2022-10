Ranking Atp aggiornato a lunedì 31 ottobre | Sinner resta dodicesimo

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Dopo le rispettive vittorie arrivate a Vienna e a Basilea, Daniil Medvedev e Felix Auger-Aliassime guadagnano un posto nelAtp. Per il russo, è nuovamente terza posizione, superando Casper Ruud. Per il canadese invece è ottavo posto, eguagliando il suo miglior risultato di sempre, sorpassando Andrey Rublev. In testa rimane Carlos Alcaraz, nonostante proprio la sconfitta contro Auger-Aliassime, davanti a Rafa Nadal che tornerà a Parigi-Bercy. Come lui anche Djokovic, che però rimane settimo, dietro anche Tsitsipas e Zverev. Per quanto riguarda gli italiani, aritmeticamente fuori dalle Atp Finals di Torino, Jannike Matteo Berrettinino però vicini ai migliori al mondo. Il primo è sempre 12esimo, rimanendo il migliore degli azzurri, il secondo invece passa da 14^ a 15^. Rimane stabile al 23esimo posto Lorenzo ...