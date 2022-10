Napoli | voragine in strada a Villaricca | palazzo a rischio?

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Unasi è aperta questa mattina in, in provincia di. La, che si è aperta in via Palermo, ha interessato la stabilità di un. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di, i Vigili del fuoco e personale dell’Italgas per la messa in sicurezza. Sono state evacuate 6 famiglie. Al momento non si registrano feriti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

