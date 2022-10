Milan scivola a -6 dal Napoli | il commento di Pioli in diretta

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tantissimi verdetti sorprendenti in questa domenica di Serie A che è stata più intrigante del previsto. Non solo la clamorosa sconfitta della Lazio all’Olimpico contro una Salernitana davvero cinica che ha sfruttato le debolezze biancocelesti ma anche un’impronosticabile sconfitta del, che pochi minuti fa è caduta allo Stadio Grande Torino sotto i colpi della squadra di Juric. Uno-due micidiale dei granata che prima con Djdji e poi con Miranchuk puniscono i rossoneri apparsi davvero fuori forma questa sera. Ora ilsi allontana e scappa a +6 dopo 12 giornate. Stefano“Ilfa più paura?”: sentiteIntanto, nel corso della consueta intervista post-partita,ha risposto così a proposito del: “Fa più paura? Chiaro ...

Le big chiamano, ma ilnon risponde: i rossoneri cadono a Torino, Pioliterzo dietro all'Atalanta e a sei punti dal Napoli capolista. Juric (espulso per proteste), invece, si gode il ...... parentesipermettendo. Anche in questa fase, di fatto, Bonucci gioca sempre o quasi. E va a ... il gol del 4 - 1 è impietoso: sbaglia il passaggio, se la prendo con il mondo,a vuoto e si ...Milinkovic-Savic: 5,5 La sua posizione in occasione del gol di Messias non convince del tutto, anche se la spinta dell’ex Crtone su Buonigorno è stata determinante. Per sua ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...