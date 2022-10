Marsiglia - Tottenham | per i bookie sarà ricca di gol | quote e pronostico

Il, al momento primo a otto punti, vola in Francia nella delicata sfida contro il: quote alte per un successo degli ospiti (2.40 Betfair), segno che la partita per i ragazzi di ..., cosa c'è da sapere Pronostico Come arrivano Precedenti Quote Marcatori2+OVER 1,5 BOOKMAKER QUOTA LINK BONUS 2.85 VERIFICA 2.95 VERIFICA Cliccando su ...I suggerimenti del giorno martedì 1 novembre 2022 sono dedicati integralmente alla sesta giornata della fase a gironi di Champions League ...Quattro club, almeno quattro, puntano Ruslan Malinovskyi per gennaio. Come riporta la BBC, Nottingham Forest, Tottenham, West Ham e Olympique Marsiglia nelle prossime settimane riattiveranno infatti i ...