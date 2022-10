Lula vince per pochi voti in Brasile con accuse di brogli Ridicola esultanza di Boldrini e Letta

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Luiz Inácioda Silva ha vinto le elezioni presidenziali insuperando il presidente uscente Jair Bolsonaro alla fine di un lungo testa a testa, conclusosi con il 50,83% deiin suo favore contro il 49,17% ottenuto da Bolsonaro.da Silva è stato eletto presidente delper la terza volta ma Bolsonaro con i suoi numeri, e con la probabile scìa giudiziaria per accertare la correttezza del voto, conclusi con uno scarto di poche migliaia di, potrebbe rendere la vita difficile al neoeletti.batte Bolsonaro, in Italia esulta la sinistra “E’ un giorno speciale per il– ha dettoappena la sua vittoria è stata chiara -. Voglio che tutti i miei connazionali tornino a parlarsi, che la pace sia il ...

