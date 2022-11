Le elezioni danesi non saranno (stranamente) decise dall'immigrazione

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Sette mesi prima di quanto previsto, il popolo della Danimarca il primo novembre è chiamato alle urne per eleggere i 179 membri del Parlamento nazionale. La prima ministra Mette Frederiksen aveva infatti annunciatoanticipate a inizio ottobre, dopo la minaccia di sfiducia all’attuale governo da parte di uno dei partiti che compongono la maggioranza. Frederiksen, membro del partito Social-Democratico, ha visto il suo consenso crollare dopo che una commissione parlamentare ha definito illegale l’uccisione, nel 2020, di circa quindici milioni di visoni per prevenire la trasmissione del Covid-19. La prima ministra ha evitato l’impeachment cavandosela con una semplice reprimenda da parte della commissione, ma è stata costretta a indire nuovedalla minaccia, da parte del partito Socio-Liberale – suo alleato di centro-sinistra – di proporre ...

