(Di lunedì 31 ottobre 2022) Roma, 31 ott. (Labitalia) - Le denunce dio sulpresentate all'entro lo scorso mese di settembre sono state 536.002, in aumento del 35,2% rispetto alle 396.372 deinovedel 2021 (+46,2% rispetto alle 366.598 del periodo gennaio-settembre 2020 e +14,4% rispetto alle 468.698 del periodo gennaio-settembre 2019). Glisulcon esito mortale denunciati all'Istituto entro lo scorso mese di settembre sono stati 790, 120 in meno rispetto ai 910 registrati neinovedel 2021 (-13,2%), sintesi di un calo delle denunce osservato nel quadrimestre gennaio-aprile (-30,9%) e di un incremento nel periodo maggio-settembre (+8,6%), nel confronto tra i due anni. Si registrano 137 casi in meno ...

Adnkronos

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'entro lo scorso mese di settembre sono state 536.002, in aumento del 35,2% rispetto alle 396.mese di settembre il numero deglisul ...... messi recentemente a disposizione dall', se da un lato denotano un trend decrescente nel ...32.000 incidenti di cui più del 35% classificati come gravi e con un indice di incidenza (per ... Infortuni, Inail: 536.002 primi 9 mesi 2022, +35,2% in un anno, 790 i morti sul lavoro Roma, 31 ott. (Labitalia) - Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail entro lo scorso mese di settembre sono state 536.002, in aumento del 35,2% rispetto alle 396.372 dei primi nove mes ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...