GP Vip | chi potrebbe presto entrare nella casa?

Novella 2000

Nei giorni scorsi, grazie anche a una intervista al settimanale 'Magazine ' diretto da Alfonso ... ma il fatto che Eliana non sia stata neanche ospite in una delle puntate del 'GF' sembra ...... com'era prevedibile, non si è fatta attendere e tra le decine di commenti ci sono quelli diricorda come alla concorrente del Gfin passato siano stati attribuiti dei flirt con Higuain e ... Grande Fratello Vip 7, chi è il più votato secondo i sondaggi E’ assurdo quanto sta accadendo, gli insulti che Jessica Morlacchi sta ricevendo dopo i video che mostrano Memo Remigi che le palpa il sedere. Dopo i primi giorni di silenzio e dopo aver chiesto di sm ...Nella notte, al Gf Vip Daniele Dal Moro è stato censurato dalla regia dopo aver fatto alcune affermazioni sulla storia del reality show e, in particolare, su ciò che avvenne qualche anno fa tra Ignazi ...