TGCOM

e Sharon Fonseca festeggiano i due anni di Blu Jerusalema LE FOTO SOCIAL Kim Kardashian, per Halloween si traveste da Mystica degli X - Men LE FOTO SOCIAL Chiara Ferragni come ...Il noto influencere la compagna Sharon Fonseca hanno organizzato una bellissima festa di compleanno per la figlia Blu Nella giornata di ieri, a Bologna , è stato festeggiato in grande il secondo ... Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca festeggiano i due anni di Blu Jerusalema Il noto influencer Gianluca Vacchi e la compagna Sharon Fonseca hanno organizzato una bellissima festa di compleanno per la figlia Blu ...Dal 29 Novembre in esclusiva su Prime Video il docufilm dedicato alla cantante Emma Marrone Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022 il documentario su Emma Marrone, Sbagliata Ascend ...