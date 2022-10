Gabriele Gravina | “Fatti di San Siro? L’Inter collabora con la Digos”

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “Da quello che si legge, perché non abbiamo altri elementi, non è una bella immagine. Ho sentito Marotta, mi ha garantito cheè a disposizione delle autorità e che sta mettendo a disposizione dellatutte le immagini. Se c’è la responsabilità di alcuni soggetti spetta agli organi di polizia e di giustizia procedere”. Il presidente della Figc, al termine del consiglio federale a Roma, prende posizione su quanto accaduto a Sanin seguito alla morte del capo ultras Vittorio Boiocchi. Gli ultras, appreso l’accaduto, hanno fatto sgomberare il settore nei primi minuti del match contro la Sampdoria. Poi sugli ultimi sviluppi dell’inchiesta della procura di Torino sulle plusvalenze e i bilanci: “Non so se sono emersinuovi rispetto all’ultimo processo ...