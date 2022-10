Classifica squadre più costose d’Europa | Napoli in top 15 | solo un’italiana spende di più

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ilè sicuramente la squadra che sta dominando la scena del calcio italiano: il primato insia in Serie A che in Champions League dimostra quanto di eccellente sta facendo la squadra partenopea in questa prima parte di stagione. Un rendimento che fa schizzare alle stelle il valore, anche in termini economici, della rosa a disposizione del mister Luciano Spalletti. Quante ‘costa’ il? Lo studio del CIES Il CIES, Centro internazionale di studi sportivi, ha pubblicato quest’oggi un approfondimento relativo allepiùfin qui schierate dai club europei che fanno parte dei top 5 campionati. Per lo studio, sono stati presi in esame diverse variabili, tra cui i costi sostenuti per l’acquisizione delle prestazioni sportive dei rispettivi atleti utilizzati, ...