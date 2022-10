Brasile | vittoria Lula | folla irride Neymar “Dovrai dichiarare i redditi”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Posizione, quella del calciatore, che non era passata inosservata nel Paese. Dopo l'annuncio dei risultati, l'attaccante è stato invocato in strada dai connazionali al grido di "", in riferimento ai problemi fiscali incontrati dal calciatore L'articolo proviene da Firenze Post.

Ladi Lula: cosa cambia per il. Lula ha vinto, ma non ha trionfato . Il suo risicato vantaggio sul leader della destra e del Partito Liberale rivela la forte presa delle correnti ...La Borsa di San Paolo, dopo una partenza in calo, e' in positivo, all'indomani delladi Luiz Ina'cio Lula da Silva alle elezioni presidenziali brasiliane. L'Ibovespa, l'indice ...insi ...Una vittoria di misura basta per riportare Lula alla presidenza del Brasile: focus sugli equilibri della spesa pubblica e sui settori trainati dall'Esg.Luiz Inácio Lula da Silva è stato eletto presidente del Brasile per la terza volta. É da stamattina che la notizia rimbalza in ogni angolo del pianeta. L'aspra ...