Addio a Thomas Cahill | studioso statunitense di lingue antiche e di credenze religiose

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Lo scrittore e storicodie dicon un talento per la divulgazione che ha coinvolto i lettori appassionati di storia con una serie di bestseller, è morto all’età di 82 anni nella sua casa di Manhattan. La notizia della scomparsa è stata pubblicata oggi dal “New York Times”.è stato a lungo responsabile del settore religioso della casa editrice americana Doubleday. I suoi quattro libri pubblicati in Italia da Fazi Editore – “Desiderio delle colline eterne”, “Come gli ebrei cambiarono il mondo”, “Come gli irlandesi salvarono la civiltà” e “Come i greci fondarono l’Occidente” – fanno parte di un progetto dal titolo “I cardini della storia” che comprende sette ...

