Accensione riscaldamenti in Lombardia | da giovedì a Milano | “Ma in Comune da lunedì”

A Viserbella è nato l'albergo per i dipendenti Caldo record, Rimini rimanda l'deia 7 novembreIl Sindaco Jamil Sadegholvaad, questa mattina, lunedì 31 ottobre, ha firmato una nuova ordinanza che rimanda la data didei sistemi di riscaldamento in modo tale da ridurre il più ...La seconda proroga nella nuova ordinanza comunale, il via libera ai termosifoni era previsto per il 21 ottobre ...Accensione dei riscaldamenti in vista in Lombardia e a Milano. Il sindaco Beppe Sala conferma che da giovedì 3 novembre si potranno accendere ...