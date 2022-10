Velasco | «Spesso i giudizi non benevoli sui giovani dipendono solo dall’invidia di non esserlo più»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 ottobre 2022) Libero intervista Julio, storico allenatore di pallavolo. Ha lavorato anche nel calcio, come dirigente all’Inter e alla Lazio. Parla della sua infanzia, della sua famiglia. È nato in Argentina, a La Plata, a 60 chilometri da Buenos Aires. «Mia madre era una professoressa di inglese e noi eravamo tre e fratelli rimasti tutti orfani di padre molto presto. Ho il ricordo preciso dei sacrifici che mia madre dovette affrontare per renderci una vita dignitosa e permetterci di studiare però, seppur tra mille fatiche, ci ha sempre insegnato l’educazione e il rispetto, due caratteristiche a cui mai io ho abdicato». Da ragazzinoera vivace. «Ero molto vivace e anche un po’ casinista, al contrario di mio fratello più grande che rappresentava il figlio perfetto: studioso e sempre ligio al dovere». Proprio la competizione con il fratello lo ha spinto ...