TUTTO IL PROGRAMMA DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE

(Di domenica 30 ottobre 2022) PARTITE DI VENERDI’ 28 OTTOBRE · CAMPIONATO UNDER 17: ore 16.00 Sassuolo-Ravenna – CS San Prospero (RE) PARTITE DI SABATO 29 OTTOBRE · CAMPIONATO ESORDIENTI 1°anno: ore 15.30 Sassuolo-Montecchio – CS San Prospero – Reggio Emilia · CAMPIONATO PULCINE: · Pulcine Reggio Emilia ore 16.00 Terre Matildiche-Sassuolo – CS Salvarano – Reggio Emilia · Pulcine 2° anno (Sassuolo) ore 15.00 World Child-Sassuolo – CS San Faustino – Modena PARTITE DI DOMENICA 30 OTTOBRE · CAMPIONATO PRIMAVERA: ore 14.30 Sassuolo-Parma – CS Corradini – Villalunga (RE) · UNDER 15: · ore 10.30 Fabbrico-Sassuolo – CS Soprani – Fabbrico (RE) · ore 10.00 Sassuolo-Morello – CS San Prospero – Reggio Emilia Fonte articolo e foto: www.sassuolocalcio.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano.

