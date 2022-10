Tutti zitti | parla Panetta | A cosa servono i contanti | sinistra azzerata

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Pubblichiamo qui sotto ampi stralci del discorso di Fabio, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, pronunciato il 15 giugno 2021 a Francoforte sul Meno alla conferenza internazionale sul contante della Deutsche Bundesbank. Il futuro del contante veniva ampiamente discusso già prima della pandemia, in relazione al crescente ricorso a strumenti di pagamento digitali. La crisi ha accresciuto l'attenzione posta su questo tema; ha ridotto i tempi della digitalizzazione dell'economia - di 7 anni, secondo stime recenti - e modificato le abitudini dei consumatori, riproponendo la questione del futuro del contante in una economia pervasa dalla tecnologia. In questo intervento spiegherò che la digitalizzazione non determinerà la sparizione del contante. Nell'area dell'euro le banconote continueranno a svolgere, anche in futuro, un ruolo cruciale. ...