Seul | una strage durante la festa di Halloween con oltre 100 mila persone ammassate | 151 morti e 82 feriti

(Di domenica 30 ottobre 2022), unai festeggiamenti diha avuto conseguenze terribili. Il bollettino sembra quello di guerra anche perché è in constante aggiornamento conancora da indentificare. Le immagini che sono girate sul web lasciano senza parole., unaladinella sera del 29 ottobre 2022, si è consumata una tragedia inimmaginabile, soprattutto perché si è verificatauna. Dopo le restrizioni, infatti, si celebravano i primi festeggiamenti in occasione dima la situazione è letteralmente sfuggita di mano agli organizzatori e alle forze dell’ordine. Migliaia di ...

... siamo infatti sucollina, c'è l'oriente oscuro e affascinante fatto su misura per le migliaia di turisti che partecipano alla movida alcolica diogni weekend. La tragedia di Halloween è ...... in visita in Europa, ha deciso di rientrare d'urgenza, mentre il presidente Yoon Suk - yeol ha convocatoriunione con i collaboratori più stretti e proclamato lo stato di emergenza.ha ...Seul: finora tre militari sono morti ed altri quattro sono stati feriti, le dichiarazioni in anonimato di un ufficiale su quello che è accaduto A Seul finora tre militari sono morti ed altri quattro ...Halloween, il primo sabato di festa, dopo anni di restrizioni e divieti si è trasformato in un incubo. Vediamo di comprendere meglio le cause.