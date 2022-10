(Di domenica 30 ottobre 2022) Ilsudcoreano ha designato ildi, da oggi a sabato prossimo, ordinando che le bandiere negli edifici governativi e negli uffici pubblici sventolino a mezz'asta in ...

Lo ha dichiarato oggi ilmetropolitano dicome riporta l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Secondo le autorità molte delle vittime erano adolescenti e giovani intorno ai 20 anni. .Ilmetropolitano diha detto di aver ricevuto 355 segnalazioni di persone scomparse legate alla tragedia. 30 ottobre 2022 Seul, governo decide sette giorni di lutto nazionale - Mondo Il governo sudcoreano ha designato il lutto nazionale di sette giorni, da oggi a sabato prossimo, ordinando che le bandiere negli edifici ...