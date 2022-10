Serie A | Pablo Mar è dimesso dall’ospedale e sta già affrontando la sua guarigione

(Di domenica 30 ottobre 2022) 2022-10-30 15:23:35 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: EGiovedì scorsoMar, difensore spagnolo del Monza inA, ha ricevuto il grande spavento della sua vita, perché era una delle cinque persone coinvolte in un accoltellamento di massa da parte di un uomo di 46 anni in un centro commerciale ad Assago, fuori Milano. Le prime informazioni emerse dalla polizia italiana indicavano che l’uomo soffriva di disturbi psichici, provocando anche la morte di un uomo che, secondo “La Gazzetta dello Sport”, era sul posto un impiegato di un supermercato. Venerdì mattina, in anestesia generale,Mar ha subito un intervento di sutura ai muscoli della schiena, dove è stato aggredito.lo hanno indicato avere tra i due ei tre mesi di ...

Attraverso un post sui social,Marì ha fornito un aggiornamento in merito alle sue condizioni. Il difensore del Monza , in prestito dall'Arsenal, era stato aggredito insieme ad altre persone in un centro commerciale ad Assago,...... i giocatori del Monza indosseranno nel prepartita una speciale maglia con la scritta 'Torna presto'.Prima dell'inizio della sfida contro il Nottingham Forest, i giocatori dell'Arsenal si sono tutti uniti in gruppo mostrando la maglia di Pablo Mari, difensore spagnolo del Monza in prestito dai Gunner ...Il difensore esce dall’ospedale e potrà rientrare a casa. pic.twitter.com/8NywRczNS8 LEGGI ANCHE: Serie A, dodicesima giornata al via: cosa ci dobbiamo aspettare — Pablo Mari Villar (@PabloMV5) Octobe ...