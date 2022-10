Senato | Scotto | ' La Russa non usi suo ruolo per vendetta con la storia'

(Di domenica 30 ottobre 2022) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Consiglio a Ignazio Ladi stare al suo posto e di onorare la Presidenza del. Che non può diventare lo scranno da cui consumare piccole vendette con la. Il 25 aprile è la festa della Liberazione dal nazifascismo: la seconda carica dello Stato ha il compito di rappresentare l'unità della Repubblica non di provocare continuamente i sentimenti degli italiani". Così Arturo, coordinatore nazionale di Articolo Uno.

Articolo Uno

