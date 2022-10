Quello che non abbiamo fatto noi | D' Alema applaude Meloni | sinistra umiliata

(Di domenica 30 ottobre 2022) "Giorgiahache nonnoi": Massimo D', ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda su La7, ha parlato del nuovo presidente del Consiglio, facendo dei paragoni con lapesantemente sconfitta alle elezioni. Quando il conduttore gli ha chiesto a cosa si riferisse, l'ex premier ha risposto: "Lei ha tenuto in piedi un partito, è una donna che hapolitica". In generale, però, parlando del governo D'è stato più tranchant: "Il giudizio del successo straordinario è un giudizio che dovrebbe essere approfondito, la destra che nel 2018 aveva avuto 12 milioni e 159mila voti nel 2022 ha avuto 12milioni e 229mila voti, forse mi sbaglio di qualche unità, ma più o meno è ...

Money.it

...di Mosca di sospendere la sua partecipazione all'accordo sul grano "È ora necessaria una forte risposta internazionale sia a livello delle Nazioni Unitead altri livelli, compresodel G20".Murphy e il regista Paris Barclay hanno dichiaratoil loro obiettivo eradi rendere le vittime più di un numero, evidenziando una società oppressiva: 'Mentre giravamo ci siamo confrontati ... Cos'è il FinTech Tutto quello che c'è da sapere sulla tecnofinanza «Se questo passaggio verso l’elettrico avvenisse in pochi anni, saremmo a maggior ragione felici visto che uno degli scopi è proprio quello di avere sempre più veicoli ecologici – rimarca Passalia –.Il Famila Wuber era in cerca di risposte importanti dopo il brivido europeo di giovedì scorso e le ha trovate in campionato: vittoria larghissima, per ...