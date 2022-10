Inter | caos in curva | interviene il Ministro dello Sport

(Di domenica 30 ottobre 2022) Quanto avvenuto ieri nelladei tifosi dell’durante la sfida con la Sampdoria ha attirato l’attenzione delle istituzioni. La 12esima giornata di Serie A ha fatto molto parlare i media nazionali nella giornata di ieri in occasione di-Sampdoria per questioni non legate strettamente al calcio. Come infatti è noto la gara, vinta dai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... 2022 C'erano mille modi per celebrare la scomparsa di una persona! Per rispettarne una si è mancato di rispetto ad altrettante persone! Io la penso così !! #CurvaNord- Ciccio_(@simone_afeltra) ......soprusi e delle violenze La notizia della morte di Boiocchi ha raggiunto i capi ultrà dell'... Una situazione di, con diversi momenti di tensione. Per individuare i responsabili delle minacce ...Scene da selvaggio west durante Inter-Sampdoria avvenute in curva nord ieri sera, sabato 29 ottobre, a San Siro. Una volta sopraggiunta la morte del capo organizzatore Vittorio Boiocchi, gli ultras ha ...La Curva Nord lascia San Siro. Ecco cosa è successo ieri nel corso del match valevole per la dodicesima giornata di Serie A ...