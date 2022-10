Halloween | 5 idee per dolci mostruosi

(Di domenica 30 ottobre 2022) È la vigilia die fervono i preparativi per la festa più mostruosa dell’anno. Una cosa che non può mancare oltre a costumi terrificanti sono iper i bambini per la sera del 31 ottobre. Ecco cinqueper prepararefacili e gustosi Il giorno dinon possono mancare iumi per i bambini. Secondo la tradizione di origine celtica, i bambini bussano la sera del 31 ottobre ai vicini di casa con la famosa frase: “dolcetto o scherzetto?”. In questo caso oltre ai soliti dolcetti preconfezionati si può soddisfare i più piccoli con tanti biscottini. I più famosi e facili da preparare e da glassare sono sicuramente i fantasmini e i ragnetti. Un altra idea divertente può essere quella dei biscottini mummia. Si tratta di semplici ...

per arredare casa. Alcuni consigli utili su come fare ad adattarsi per festeggiare al meglioL'articolo Decorare la casa per: come arredare la casa per la festa ...Festa a tema: ecco alcuneper decorare casa ed il buffet Preparare una festa a tema è veramente semplicissimo. Anche se ormai siamo agli sgoccioli siete ancora in tempo per divertirvi ...Campi di zucche, attrazioni da paura e mercatini: cosa fare il 31 ottobre nei dintorni di Monza (o poco lontano) ...Frasi auguri Buon Halloween 2022 e citazioni via WhatsApp o social: Stephen King parla di "piccola occhiata verso l'oscurità" ma ci sono versioni divertenti ...