GdS – Inter | Zhang in conferenza stampa | ‘Lo stadio | Skriniar | il mercato…’

(Di domenica 30 ottobre 2022) 2022-10-28 14:08:38 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla Gazzetta: Le parole dopo l’approvazione del bilancio: “Il nostro impegno nel lungo periodo è chiaro, ho letto speculazioni. Vogliamo vincere dentro e fuori dal campo, lotteremo per la seconda stella” “Ho letto molte speculazioni, anche nell’ultimo periodo. Ma il futuro del club e l’impegno da parte nostra nel lungo periodo sono sempre stati chiari, fin dal 2016. Siamo in grado di portare il club a nuovi successi, anno dopo anno. Il nostro impegno nel lungo periodo sarà all’altezza del valore dell’. Mandati a vendere la società a Goldman Sachs e Raine Group? Le voci non sono importanti. Ma non abbiamo siglato accordi con nessun advisor”. E ancora: “Il club lotta per la seconda stella, lotta per vincere: non campioni solo sul campo, ma anche nel rispetto ...