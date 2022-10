Franco Selvaggi | «Il nostro era un calcio più umano Non esistevano computer e smartphone»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 ottobre 2022) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a. L’ex attaccante di Torino e Inter era nell’Italia che vinse il Mondiale del 1982, ma non scese mai in campo. «È vero che non ho mai giocato in quel Mondiale, ma ero un buon centravanti e, se Bearzot mi ha scelto per stare in quel gruppo, vuol dire che me lo ero meritato. Dire che mi avevano chiamato soltanto perché non facevo ombra a Paolo Rossi significa fare un torto a Bearzot: il mister chiamava i migliori, mica gli scartini. Io ho fatto parte del giro della Nazionale dal 1981, mi sono guadagnato il diritto di far parte di quella squadra. Non mi piace essere ricordato soltanto per essere stato quello che ha vinto senza aver mai giocato. Come me ci sono stati Bordon, Giovanni Galli, Dossena,Baresi, Vierchowod, Massaro: zero minuti al Mundial. Invece sempre e solo al ...