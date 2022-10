Foschi | “Milan? Doveva arrivare un gruppo importante | poi è entrato RedBird”

Il Direttorevenne da me e mi disse che il mio procuratore e Galliani stavano definendo le ultime cose e che stavo per diventare un giocatore del. È stato un momento davvero emozionante. ...L'ultima serata con il Padova il DSmi disse che sarei diventato un calciatore del. È stato un momento davvero emozionante, un altro sogno che si è realizzato. Mi ricordo che il primo ...Rino Foschi, ex direttore sportivo e successivamente presidente del Palermo nella stagione 2018/19, ha rilasciato ...L’edizione odierna di Tuttosport riporta le parole di Foschi in merito al Palermo e al City Group. A Torino-Milan è (anche) la partita tra una proprietà classica e una dei giorni nostri. Da un preside ...