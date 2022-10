F1 su TV8 oggi | GP Messico 2022 | orario gara | programma | diretta e differita in chiaro

La Formula 1su, domenica 30 ottobre 2022: l'appuntamento con la gara in Messico in chiaro al numero 8 del digitale ...... F1 " qualifiche (replica) Ore 16: F1 " qualifiche (replica) Ore 19.30: Paddock Live Ore 21: F1 " gara Ore 23: Paddock Live Ore 00: Race Anatomy Orari F1 Messico disu, SKY e NOWLa Formula 1 è a Città del Messico dove oggi, domenica 30 ottobre, si correrà Gran Premio del Messico F1 2022. Gli orari TV della gara.Di Redazione Sport Charles: «Non mi aspetto conseguenze per il resto del weekend dall’incidente, e sono fiducioso che sabato avremo una giornata migliore» Non… Leggi ...