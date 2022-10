Bari | contromano in tangenziale | scontro frontale Morta cinquantenne che procedeva nel senso giusto Stamattina

... questa mattina, per un incidente avvenuto sulla Tangenziale di, tra le uscite di Japigia e Mungivacca, in direzione nord. Per cause non ancora chiarite, un'auto, guidata da una ...Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente ain cui sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali ha imboccatola tangenziale in direzione nord scontrandosi frontalmente con un altro veicolo. Secondo una prima ricostruzione ...