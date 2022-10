Vela | Mondiali 470 misto | vittoria dell' equipaggio tedesco e azzurri noni

(Di sabato 29 ottobre 2022) Sdot Yam, 29 ott. - (Adnkronos) - Si è concluso a Sdot Yam in Israele il mondiale 470 Mixed che ha sancito lache ha sfruttato la medal race per fare la passerella trionfale. Alle spallea Germania nell'ordine Spagna e Francia. La squadra italiana, composta da Marco Gradoni e Alessandra Dubbini si è trovata a lottare fino all'ultima regata per le posizioni che contano e ha chiuso al nono posto con un gap di 18 punti dalla zona podio.

OA Sport

