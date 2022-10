Pomigliano Femminile | parla il sindaco Donnarumma

(Di sabato 29 ottobre 2022) Le parole di Aniellodi, dopo la vittoria della squadrasul Milan (dall’inviato a, Daniele Grassini) – Oggi ilha battuto il Milan. Ildi Palma Campania Anielloha così commentato la giornata storica: «Una giornata storica per il, ma anche per Palma Campania. Noi abbiamo una grandissima tradizione calcistica, ma mai avevamo ospitato una partita di una partita di Serie A, per noi è un grandissimo vanto e onore. Oltre ad aver portato bene, ci auguriamo che ilpossa continuare questa collaborazione, c’è la nostra piena volontà affinche il ...

Tonfo esterno per il Milandi Maurizio Ganz. Le rossonere cedono aldi Carlo Sanchez, che firma l'impresa di giornata. Ospiti in dieci per gran parte della partita per la doppia ammonizione comminata a ...PALMA CAMPANIA – Arriva l'ottavo impegno stagionale per le pantere ancora orfane del proprio stadio, ancora una volta ospitate dalle comunità del comprensorio, dalla sensibilità delle amministrazioni ...Il Milan Femminile ha perso contro il Pomigliano. Prestazione sottotono di Thomas che ancora non si è sbloccata Il Milan Femminile ha perso contro il ...