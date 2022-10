(Di sabato 29 ottobre 2022) Tante emozioni nella settima giornata dellaA Gold-2023 dimaschile, turno in cui a brillare è stata ancora una volta la capolista, unica del lotto a viaggiare spedita a punteggio pieno con sette vittorie su sette partite disputate. La compagine altoatesina questa volta ha regolato fuori casa il Teamnetwork Albatro per 23-28, mantenendo il vantaggio in entrambi i tempi trascinata dai goal di Gorela, autore di cinque reti, oltre he di Souto Cueto e Gligic (entrambi quattro reti). Fuochi d’artificio invece nell’incontro di cartellone odierno, il bigtra Cassano eterminato con un avvincente 26-26 dopo che gli ospiti si trovavano avanti di tre lunghezze al termine della prima frazione. Si dividono la posta in ottica salvezza anche Romagna e Secchia ...

Seconda sconfitta per l'Aretusa/MaTTroina nellaA2 femminile. Dopo il ko contro Conversano, arriva anche il 37 - 27 a Civitavecchia contro Flavioni, laddove negli ultimi due anni le aretusee avevano sempre vinto. Diverso il discorso oggi con ... Pallamano, Serie A 2022: Brixen è inarrestabile, pari nel big match tra Casano e Fasano Nel corso della riunione del Consiglio Direttivo svolta oggi ho presentato le mie dimissioni immediate e irrevocabili dalla carica di Presidente della Pallamano Trieste Asd. Una decisione non facile d ...